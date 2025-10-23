Presentazione del libro ' Nel corpo di me'

Sabato 25 ottobre alle ore 18,00, la libreria Feltrinelli in Corso Italia 50A a Pisa, ospiterà la presentazione del libro NEL CORPO DI ME di Aurora Piaggesi. Un racconto che unisce realismo e visione, corpo e metafora, per interrogarsi su cosa significhi davvero ‘dare la vita’ e su quanto siamo. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

