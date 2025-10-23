presentato il ricorso al tar contro il divieto di trasferte per i tifosi del pisa

Pisa, 23 ottobre 2025 – “Con il ricorso abbiamo chiesto l'annullamento del decreto del ministro dell'Interno con cui è stato imposto il divieto di trasferta per tre mesi ai tifosi del Pisa. Insieme a questo abbiamo domandato anche la sospensione degli effetti del decreto, che è ciò che più interessa alle persone coinvolte, perché abbiamo bisogno che il Tribunale amministrativo sospenda l'efficacia di un atto che riteniamo fortemente illegittimo e ingiustamente penalizzante per i tifosi del Pisa, che proprio domani dovrebbero andare a San Siro”. A dirlo è l'avvocato Lorenzo Nannipieri che spiega il percorso legale intrapreso dal Centro Coordinamento Pisa Club, per opporsi alla decisione di vietare le trasferte dei tifosi pisani per i prossimi tre mesi a seguito degli scontri tra ultrà pisani e veronesi in via Piave. 🔗 Leggi su Lanazione.it

