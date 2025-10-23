Presentata la stagione del teatro Dante di Sansepolcro
Arezzo, 23 ottobre 2025 – Anna Valle, Gianmarco Saurino, Leo Gassmann, Amanda Sandrelli, Gigio Alberti, Tosca D'Aquino, Pamela Villoresi, Sandro Lombar di sono alcuni tra i protagonisti del cartellone che nasce dalla collaborazione tra l'Amministrazione comunale e la Fondazione Toscana Spettacolo onlus. Da novembre ad aprile otto spettacoli di prosa, una rassegna dedicata al pubblico delle famiglie e un doppio appuntamento per le scuole. Campagna abbonamenti al via con i rinnovi dal 27 ottobre. Il programma Il primo appuntamento della stagione è fissato per giovedì 27 novembre (ore 21, come per tutti gli spettacoli): Anna Valle e Gianmarco Saurino sono i protagonisti di SCANDALO, con Orsetta De' Rossi. 🔗 Leggi su Lanazione.it
