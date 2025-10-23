Preparazione e defibrillatori la chiave per salvare vite Piacenza modello europeo nella sicurezza cardiologica
«Desidero rivolgere un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno prestato soccorso, professionisti e non: i compagni presenti sul campo, il medico che ha iniziato le manovre di rianimazione, l’operaio della Società Vittorino addestrato all’uso del defibrillatore, lo staff della stessa. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
