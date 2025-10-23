Prendono fuoco due auto nella notte | indagini serrate

Lingue di fuoco nel cuore della notte. Brusco risveglio per i residenti di via Padre Michele Bottacin a Loreggia. Nella notte tra il 22 e il 23 ottobre poco dopo le 3 un incendio ha completamente distrutto due auto parcheggiate davanti ad un condominio. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

