Premio UNITA 2025 | i cast di Diamanti Familia e Vermiglio tra le nomination di questa edizione

I vincitori della seconda edizione del premio organizzato dall'Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo verranno annunciati il 24 ottobre. Saranno annunciati il 24 ottobre, durante una serata evento che si svolgerà al Palazzo Ripetta a Roma, i vincitori della seconda edizione del Premio UNITA, ovvero il riconoscimento istituito dall'associazione U.N.I.T.A. - Unione Nazionale Interpreti Teatro e Audiovisivo, che celebra l'eccellenza della recitazione attraverso un premio assegnato dagli stessi attori e attrici ai loro colleghi. Tra le nomination ci sono quelle al cast di film apprezzati come Familia, Vermiglio e Diamanti, mentre nel settore televisivo sono in corsa per una statuetta gli interpreti di progetti come L'amica geniale e M. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

