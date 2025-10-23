Premio nazionale per Culturatoscanait | la Toscana eccelle nel digitale
FIRENZE – La Toscana premiata per l’innovazione digitale nella cultura. Il portale Cultura.toscana.it, vetrina ufficiale del patrimonio culturale regionale, ha conquistato il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria Siti Istituzionali. Il riconoscimento è stato assegnato il 10 ottobre a Milano, durante la cerimonia al Talent Garden Calabiana, che celebra ogni anno le migliori esperienze italiane di comunicazione e innovazione digitale. Il progetto, realizzato per la Regione Toscana da Net7, è stato apprezzato per l’eleganza del design, l’usabilità del sito e la qualità della narrazione digitale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
News recenti che potrebbero piacerti
Un intervento d’urgenza, una vita salvata, un premio nazionale. Alla Cardiologia dell’Ospedale di Sanremo è stato assegnato il “Best Clinical Cases Award” per il miglior trattamento della tromboembolia polmonare acuta: un riconoscimento che premia la profe - facebook.com Vai su Facebook
Scadenza 15/02/2026 Premio Nazionale di narrativa Storie di pianura: concorso letterario per racconti inediti con premi in denaro e in pubblicazione http://concorsi-letterari.it/concorso-letterario.asp?id=992… #concorsiletterari #premioletterario #rac - X Vai su X
Il Portale cultura della Regione Toscana vince il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 - it, il portale della Regione Toscana dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale, realizzato dall’azienda pisana Net7 ha vinto il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella ... Riporta intoscana.it
Ricordando Michele Manzotti: un premio nazionale per i giovani giornalisti musicali - Sono ammessi al concorso giornalisti iscritti all’albo di massimo 35 anni Firenze, 8 ottobre 2025 – Aperto il bando per il premio nazionale di giornalismo ... Si legge su lanazione.it
Premio giornalistico Sassoli, ultimi giorni per partecipare - C'è tempo fino al 31 luglio per partecipare alla seconda edizione del premio giornalistico nazionale in ricordo di David Sassoli, promosso dall'associazione Galciana Sviluppo per onorare la memoria ... Come scrive ansa.it