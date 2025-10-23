Premio nazionale per Culturatoscanait | la Toscana eccelle nel digitale

FIRENZE – La Toscana premiata per l’innovazione digitale nella cultura. Il portale Cultura.toscana.it, vetrina ufficiale del patrimonio culturale regionale, ha conquistato il Bronzo ai NC Digital Awards 2025 nella categoria Siti Istituzionali. Il riconoscimento è stato assegnato il 10 ottobre a Milano, durante la cerimonia al Talent Garden Calabiana, che celebra ogni anno le migliori esperienze italiane di comunicazione e innovazione digitale. Il progetto, realizzato per la Regione Toscana da Net7, è stato apprezzato per l’eleganza del design, l’usabilità del sito e la qualità della narrazione digitale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it