Premio nazionale alla scuola di Rho | Un esempio virtuoso da seguire
Accessibile a tutti perché completamente priva di barriere architettoniche, antisismica, con aule concepite come ambienti flessibili e spazi aperti anche alla comunità. Edificio con un consumo di energia primaria inferiore di almeno il 20% rispetto al requisito Nzeb (nearly zero energy building), realizzato con criteri di bioarchitettura e dotato di impianto fotovoltaico, pompe di calore, ventilazione meccanica controllata, isolamento ad alte prestazioni e materiali ecosostenibili. La nuova scuola primaria "Sante Zennaro" che sta sorgendo in via Dalmazia a Terrazzano di Rho, accanto a quella attuale, è considerata una "buona pratica". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
