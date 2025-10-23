Premier Meloni vola a Bruxelles nuovo pacchetto sanzioni contro la Russia

Il presidente Mattarella ha autorizzato la presentazione alle Camere del disegno di legge di bilancio. Mentre la premier Meloni è a Bruxelles per il Consiglio Europeo Servizio di Augusto Cantelmi TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it © Tv2000.it - Premier Meloni vola a Bruxelles, nuovo pacchetto sanzioni contro la Russia

