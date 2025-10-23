Premiata la Dottssa Demurtas critico d’arte e Pres dell’Ass Fior di Loto

Vibo Valentia – Dottoressa Demurtas, abbiamo saputo di questo premio, ci può dare delle delucidazioni in merito; Il 22 Novembre a Modena riceverò il Premio Internazionale d’Eccellenza “Sergio Camellini” presso il Salone d’Onore dell’Accademia Militare.. Volevo dedicare questo premio a tutti quelli che in questi anni hanno collaborato con me, ai vecchi amici che da oltre 20 anni mi sono vicini ed organizzano insieme a me eventi di grande interesse. Grazie alla mia instancabile direttrice artistica Caterina Rizzo, alla vice presidente della nostra “ Associazione Fior di Loto “ Corso Cristina e al coordinatore eventi Rino Lo Giacco. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

