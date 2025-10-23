premi she made a difference i riconoscimenti in loggia

Donne capaci di trasformare il proprio talento in impatto concreto nella comunità. Saranno premiate oggi, in Loggia, le vincitrici dell’edizione 2025 del premio She made A difference, premio della delegazione bresciana di EWMD (European Women’s Management Development Network), in una serata organizzata in collaborazione con il Comune di Brescia e con il patrocinio della Commissione Pari Opportunità del municipio. Per l’imprenditoria ed il volontariato sociale sarà premiata Chiara Cavalli, titolare della Farmacia Cavalli di Flero e della sede di Vighizzolo, specializzata in omeopatia, galenica e dermocosmetica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

