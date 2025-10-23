Preghiera del mattino del 23 Ottobre 2025 | Aiutami a servirti

Lalucedimaria.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Giovedì giorno della devozione al Santissimo Sacramento. Ecco la preghiera del mattino da recitare oggi per offrire al Signore la nostra giornata. Corpo di Cristo, salvami. Sangue di Cristo, inebriami. Acqua dei costato di Cristo, lavami. Passione di Cristo, confortami (Sant’Ignazio di Loyola). Chiediamo l’intercessione di Gesù Santissimo Sacramento per questo nuovo giorno affinché possiamo. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

preghiera del mattino del 23 ottobre 2025 aiutami a servirti

© Lalucedimaria.it - Preghiera del mattino del 23 Ottobre 2025: “Aiutami a servirti”

Contenuti che potrebbero interessarti

preghiera mattino 23 ottobrePreghiera del mattino del 22 Ottobre 2025: “Fammi crescere in Te” - La preghiera del mattino di oggi, 22 ottobre è a San Giuseppe, patrono della Chiesa e della famiglia. Scrive lalucedimaria.it

preghiera mattino 23 ottobrePreghiera del mattino del 21 Ottobre 2025: “Donami coraggio” - La preghiera di questa mattina, 21 ottobre, è agli Angeli Custodi che, come in ogni nostra azione, ci sono vicini ... Riporta lalucedimaria.it

preghiera mattino 23 ottobreCarlo e Camilla in Vaticano il 23 ottobre: pregheranno con il Papa. Il programma - Faranno visita a Papa Leone XIV: il viaggio, illustrato nei dettagli in un ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Preghiera Mattino 23 Ottobre