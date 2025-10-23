Precipitato dalla finestra a Ostia si indaga per omicidio | C’è un video contro di lui calpestano la sagoma del cadavere
Sono ancora tanti i punti oscuri sul caso di Alexandru Andrei Vladic, 22enne di origine romena, morto a Ostia lo scorso 22 settembre cadendo dal terzo piano. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio, e ora spunta un video rimasto per poco su Tiktok dopo la morte del giovane. Chi è riuscito a vederlo, spiega Repubblica, ha parlato di persone che calpestano la sagoma di un cadavere in segno di disprezzo. «Ci è stato detto che era contro mio figlio appena ucciso», ha fatto sapere il padre del ragazzo, Luciano Vladic, che non ha mai creduto all’ipotesi di un suicidio. «Alex era un lavoratore, faceva il muratore. 🔗 Leggi su Open.online
Approfondisci con queste news
LEGGI ARTICOLO > https://short.do/myVOaB Stamane un bambino di undici anni in vacanza a Roma con la famiglia è precipitato dalla finestra del terzo piano di un b&b nel quale alloggiava, mentre si sporgeva per salutare la sorellina che stava uscendo dal - facebook.com Vai su Facebook
Un bambino di 11 anni è precipitato dalla finestra di un palazzo in via Beniamino De Ritis, a Roma, nella tarda mattinata di martedì 21 ottobre. Il minore è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Bambin Gesù. Secondo le prime ricostruzioni, il bimbo si er - X Vai su X
Giallo a Ostia, 22enne precipita da un appartamento e muore. Si indaga per omicidio - Non è stato trovato lo stipendio della vittima ... Riporta romatoday.it