Precipitato dalla finestra a Ostia si indaga per omicidio | C’è un video contro di lui calpestano la sagoma del cadavere

Open.online | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono ancora tanti i punti oscuri sul caso di Alexandru Andrei Vladic, 22enne di origine romena, morto a Ostia lo scorso 22 settembre cadendo dal terzo piano. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio, e ora spunta un video rimasto per poco su Tiktok dopo la morte del giovane. Chi è riuscito a vederlo, spiega Repubblica, ha parlato di persone che calpestano la sagoma di un cadavere in segno di disprezzo. «Ci è stato detto che era contro mio figlio appena ucciso», ha fatto sapere il padre del ragazzo, Luciano Vladic, che non ha mai creduto all’ipotesi di un suicidio. «Alex era un lavoratore, faceva il muratore. 🔗 Leggi su Open.online

