Precipita per decine di metri nel bosco col trattore | grave un contadino

Una normale giornata di lavoro che si è tramutata nell’arco di pochi istanti in un bruttissimo incidente, con tanto di ricovero in ospedale: è la pessima vicenda capitata ieri, mercoledì 22 ottobre, a un agricoltore 48enne in quel di San Pietro di Funes, con l’uomo protagonista di una caduta di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

