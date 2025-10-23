Precipita per decine di metri nel bosco col trattore | grave un contadino

Una normale giornata di lavoro che si è tramutata nell’arco di pochi istanti in un bruttissimo incidente, con tanto di ricovero in ospedale: è la pessima vicenda capitata ieri, mercoledì 22 ottobre, a un agricoltore 48enne in quel di San Pietro di Funes, con l’uomo protagonista di una caduta di. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Incidente con il parapendio: donna precipita per decine di metri - facebook.com Vai su Facebook

Si ribalta con il trattore e rotola nel bosco per 50 metri - Il trattore, con rimorchio al seguito, è uscito dal prato e si è ribaltato lungo la scarpata. Riporta altoadige.it

Montalto Carpasio, precipita per venti metri mentre cerca castagne in un bosco: soccorso - Ci sono volute manovre di corda di tipo alpinistico per recuperare questa mattina un uomo nei boschi di Montalto Carpasio, sulla strada che porta verso la frazione di Arzene. riviera24.it scrive

Inciampa nel bosco e ruzzola per 20 metri, il fratello chiama i soccorsi: è ferito - Stava camminando al fianco del fratello, quando è inciampato ed è caduto per una ventina di metri nel bosco. Riporta msn.com