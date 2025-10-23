Prato travolto a Correggio | addio Coppa
Correggese 4 Prato 1 Correggese (3-4-3): Narduzzo; Piccolo (dal 70’ Gualdi), Carini, Panizzi (dal 60’ Ferraresi); Tapareli (dal 60’ Errichiello), Ognibene, Squarzoni, Zarrillo; Calì (dall’82’ Galli), Berni, Siligardi (dal 46’ Arrondini). A disposizione Mantini, Truzzi, Pampaloni, Toccaceli. All. Domizzi. Prato (3-4-1-2): Furghieri; Boccardi (dal 78’ Corsa), Drapelli (dal 70’ D’Orsi), Iacoponi; Limberti, Atzeni (dal 57’ Cela), Settembrini, Zanon; Rinaldini; Verde (dal 60’ Rossetti), Mencagli (dal 70’ Gioè). A disposizione Fantoni, Di Paola, Greselin, Osazuwa. All. Venturi. Arbitro: Vittorio Branzoni di Mestre, coadiuvato dagli assistenti Alessio Guerrieri di Trento e Roberto Ciarlini di Alba-Bra. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
