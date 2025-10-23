Prato ambulanza multata per ingresso in Ztl 4 anni dopo sanzione e fermo amministrativo | Follia è paradossale

Tutto inizia il 20 gennaio 2020, quando un’ambulanza dell’associazione di volontariato Croce Viola - Pubblica Assistenza di Sesto Fiorentino entra nella ZTL di Prato, “per accompagnare una paziente proveniente dal reparto di neurochirurgia di Careggi al vecchio ospedale Misericordia e Dolce”. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Altre letture consigliate

Incidente in A11 altezza Prato Est Tratto bloccato con Vigili del fuoco e ambulanze sul posto ... massima attenzione! - facebook.com Vai su Facebook

Ambulanza multata per ingresso in ztl Prato, rischio fermo mezzo - Ambulanza multata per essere entrata il 20 gennaio 2020, durante un trasporto sanitario, nella ztl di Prato senza autorizzazione, a rischio ora il fermo amministrativo di un ... Segnala msn.com

Ambulanza entra in Ztl, multata. Ricorso respinto, chiesto fermo amministrativo - E’ questa la storia che vede suo malgrado protagonista la Croce Viola - Secondo gonews.it

Ambulanza multata perché entra nella Ztl: ricorso respinto e fermo amministrativo. E scoppia il caso - La denuncia della Croce Viola di Sesto Fiorentino: “Quando la burocrazia è folle” ... Scrive msn.com