Pragmatic Play lancia la slot Frightening Frankie | il nuovo gioco a tema horror
Il capolavoro gotico di Mary Shelley ha ispirato i produttori della slot Frightening Frankie. Il mostro del celebre romanzo è il grande protagonista del nuovo gioco di Pragmatic Play, basato su un gameplay ricco di funzioni speciali che rendono la partita imprevedibile a ogni spin e che mette in palio un bottino che può arrivare al valore di 2.800 volte la posta scommessa. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
