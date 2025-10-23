Riavvolgendo il nastro dei ricordi sul derby tra Samb ed Ascoli non si può dimenticare quello disputato all’ottava giornata di andata al vecchio Ballarin nella stagione 1976-1977. Finì 1-1 con vantaggio di Francesco Chimenti su rigore e pareggio su punizione di Adelio Moro. Un calcio piazzato molto contestato con l’arbitro Michelotti di Parma che lo invertì, assegnandolo prima alla Samb e poi, non si sa per quale motivo, concederlo ai bianconeri. E da lì ecco il pareggio ospite che scatenò le immancabili polemiche. Era la Samb dei Vanello, Colomba, Battisodo senza dimenticare Chimenti, Ripa, Basilico e Simonato. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Pozzani carica la Samb: "Sono fiducioso"