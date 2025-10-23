Povertà assoluta lavoro povero povertà future | il Patronato Acli Napoli celebra i suoi 80 anni

Tempo di lettura: 2 minuti “Povertà assoluta, lavoro povero, povertà future” è il titolo dell’evento che celebrerà gli ottant’anni del Patronato Acli e che si terrà il 31 ottobre 2025 alle ore 15:30 presso Palazzo Serra di Cassano, in via Monte di Dio 14 a Napoli. Tema centrale dell’evento sarà il ruolo dei patronati nella tutela dei diritti, con focus su nuove politiche di welfare e misure di prevenzione della povertà. L’evento inizierà con i saluti istituzionali di Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, Umberto Cristadoro, presidente delle Acli Metropolitane di Napoli e Antonio D’Ago, presidente del Patronato Acli Napoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - “Povertà assoluta, lavoro povero, povertà future”: il Patronato Acli Napoli celebra i suoi 80 anni

