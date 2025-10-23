Poveri Cristi al Faraggiana per i 25 anni di Fondazione Comunità Novarese
Lo spettacolo “Poveri Cristi” di e con Ascanio Celestini accompagnato da Gianluca Casadei alla fisarmonica è un evento promosso e organizzato da Fondazione Comunità Novarese in occasione dei suoi 25 anni e andrà in scena giovedì 6 novembre alle 21 sul palco del Teatro Faraggiana di Novara.Tratto. 🔗 Leggi su Novaratoday.it
