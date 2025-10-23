Post fata resurgo | al Circolo dei nobili la conferenza con Settimio Biondi

Agrigentonotizie.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un luogo storico che guarda al futuro e una comunità che si ritrova nella cultura e nella memoria. Venerdì 24 ottobre alle 17,30 il Circolo dei nobili di Agrigento in via Atenea 301– oggi sede del Centro Cultura Contemporanea – ospiterà la conferenzaPost fata resurgo” con la partecipazione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Immagine generica

Leggi anche questi approfondimenti

post fata resurgo circolo"Post fata resurgo": al Circolo dei nobili la conferenza con Settimio Biondi - Venerdì 24 ottobre alle 17,30 il Circolo dei nobili di Agrigento in via Atenea 301– oggi sede del Cen ... Segnala agrigentonotizie.it

post fata resurgo circoloAl Circolo dei Nobili di Agrigento la conferenza dal titolo “Post fata resurgo” - 30 il centro di Cultura contemporanea Circolo dei Nobili di Agrigento ospiterà una conferenza dal titolo “Post fata resurgo”. Secondo scrivolibero.it

P.F.R. Post Fata Resurgo - (Post Fata Resurgo), duo formatosi nel 2020 e composto dal rapper/MC ... Scrive rockit.it

Cerca Video su questo argomento: Post Fata Resurgo Circolo