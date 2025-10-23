Post fata resurgo | al Circolo dei nobili la conferenza con Settimio Biondi
Un luogo storico che guarda al futuro e una comunità che si ritrova nella cultura e nella memoria. Venerdì 24 ottobre alle 17,30 il Circolo dei nobili di Agrigento in via Atenea 301– oggi sede del Centro Cultura Contemporanea – ospiterà la conferenza “Post fata resurgo” con la partecipazione di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
Leggi anche questi approfondimenti
Venerdì 24 ottobre alle ore 17.30 il centro di Cultura contemporanea Circolo dei Nobili di Agrigento ospiterà una conferenza dal titolo “Post fata resurgo”. L’incontro si svolgerà nel salone delle conferenze della storica sede del Circolo dei Nobili di Via Atenea, - facebook.com Vai su Facebook
"Post fata resurgo": al Circolo dei nobili la conferenza con Settimio Biondi - Venerdì 24 ottobre alle 17,30 il Circolo dei nobili di Agrigento in via Atenea 301– oggi sede del Cen ... Segnala agrigentonotizie.it
Al Circolo dei Nobili di Agrigento la conferenza dal titolo “Post fata resurgo” - 30 il centro di Cultura contemporanea Circolo dei Nobili di Agrigento ospiterà una conferenza dal titolo “Post fata resurgo”. Secondo scrivolibero.it
P.F.R. Post Fata Resurgo - (Post Fata Resurgo), duo formatosi nel 2020 e composto dal rapper/MC ... Scrive rockit.it