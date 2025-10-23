Posso solo dire che accetto tutte le critiche Avere qui la mia famiglia mi ricorda quanti sacrifici ho fatto | Sinner parla dopo gli attacchi
Jannik Sinner torna a parlare dopo il no alla Coppa Davis in programma a novembre a Bologna. L'azzurro aveva già chiarito i motivi a Sky Sport qualche ora dopo la sua scelta, ma è tornato sull'argomento anche dopo la vittoria all'Atp 500 di Vienna, al secondo turno (il primo per lui), contro Daniel Altmaier. "Posso solo dire – ha spiegato – che accetto tutte le critiche, ho già detto tutto su questo tema e non ho nulla da aggiungere". In questo momento di polemiche e difficoltà, a Vienna al fianco di Sinner è arrivata anche la famiglia, compresa la fidanzata Laila Hasanovic. "Mia mamma diventa nervosa quando mi vede dal vivo, non so se era in tribuna oggi.
