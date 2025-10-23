Possibili ritardi per Sinner e Musetti a Vienna | programma compresso tutto sullo stesso campo

Bisognerà attendere prima di vedere in azione Jannik Sinner e Lorenzo Musetti quest’oggi a Vienna. Programma compresso sul campo centrale e tanti azzurri protagonisti. Il pusterese, infatti, in origine scenderà in campo non prima delle 17.30 contro Flavio Cobolli. Un derby tricolore dal sapore di inedito dal momento che i due non si sono mai incrociati nel massimo circuito internazionale. Dopo una prestazione scintillante contro il tedesco Daniel Altmaier, l’altoatesino vorrà confermarsi contro il romano. Musetti, invece, è atteso dal confronto non prima delle 20.15 con l’argentino Tomas Martin Etcheverry. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Possibili ritardi per Sinner e Musetti a Vienna: programma compresso tutto sullo stesso campo

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

SCIOPERO | Martedì 21 ottobre 2025 agitazione di 24 ore del personale tecnico RFI: possibili ritardi e rallentamenti. - facebook.com Vai su Facebook

#FL7 #RomaNapoli #ViaFormia Circolazione #sospesa in direzione #Roma tra #SessaAurunca e #MinturnoScauri per un incendio. Possibili ritardi per i treni Alta Velocità, Intercity e Regionali. #pendolariLAZ - X Vai su X

Possibili ritardi per Sinner e Musetti a Vienna: programma compresso tutto sullo stesso campo - Bisognerà attendere prima di vedere in azione Jannik Sinner e Lorenzo Musetti quest'oggi a Vienna. Scrive oasport.it

Rassegna stampa – La scelta di Sinner, Musetti si avvicina alle Finals - Rassegna stampa | La rassegna stampa di mercoledì 22 ottobre 2025. Lo riporta ubitennis.com

Sinner quando gioca? A Pechino sfida Cilic al primo turno, possibile finale con Musetti. Programma, orario e dove vederla - Dal lato di tabellone di Sinner ci sono Khachanov, Marozsan e Bonzi (possibili rivali ai quarti), Alex De Minaur e Jakub Mensik (uno dei due ... Si legge su ilmessaggero.it