Posa fibra ottica via Perlasca a senso unico alternato | i dettagli
Modifica temporanea alla circolazione stradale in via Perlasca, in Val Polcevera, per i lavori relativi alla posa di cavi della fibra ottica da parte di Ultranet. Fino al 31 ottobre 2025, dalle ore 8 alle ore 19, sono in vigore le seguenti prescrizioni nel tratto tra via Campi e via Argine. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
