Porto di Fiumicino l’ombra di Israele dietro a nuovo progetto per scalo crocieristico | implicata società Royal Caribbean della famiglia Ofer

23 ott 2025

Al centro dell’operazione compare Royal Caribbean, colosso delle crociere internazionali e partner strategico del progetto, il cui azionariato riconduce direttamente alla potente famiglia Ofer, una delle dinastie israeliane più influenti nei settori navale, finanziario e immobiliare Il proget. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

Porto di Fiumicino, l'ombra di Israele dietro a nuovo progetto per scalo crocieristico: implicata società Royal Caribbean della famiglia Ofer

