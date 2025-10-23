Porta Capuana | intensificati i controlli della Polizia di Stato Tratto in arresto un 38enne
Blitz della Polizia a Porta Capuana: arrestato 38enne per detenzione di cocaina e denaro sospetto. Nell’ambito dell’intensificazione dei controlli predisposti dalla Questura di Napoli nella zona di Porta Capuana, nel primo pomeriggio odierno, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 38enne napoletano, con precedenti di polizia, anche specifici, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti. Nello specifico, i Falchi della Squadra Mobile, nel transitare nei pressi di Porta Capuana, hanno notato il predetto aggirarsi con fare guardingo e lo hanno controllato poco distante, in via Miraglia, all’angolo con via Arenaccia. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it
