Porsche Macan GTS elettrica | l’anima sportiva del SUV di Stoccarda
(Adnkronos) – Con la nuova Porsche Macan GTS elettrica, la Casa di Stoccarda amplia la gamma del suo SUV a zero emissioni, aggiungendo una versione che sintetizza potenza e raffinatezza tecnica. Il modello adotta una configurazione a doppio motore con potenza di picco di 420 kW (571 CV) e coppia massima di 955 Nm, garantendo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
Altre letture consigliate
Porsche, arriva la prima Macan GTS 100% elettrica. Tocca i 250 km/h ed ha un'autonomia di 586 km nel ciclo misto #ANSAmotori #ANSA - facebook.com Vai su Facebook
Porsche Macan GTS elettrica: l’anima sportiva del SUV di Stoccarda - La nuova Macan GTS elettrica offre 571 CV, fino a 586 km d’autonomia e un design esclusivo. Si legge su msn.com
La prima Macan GTS a trazione completamente elettrica - Porsche amplia la gamma del primo SUV completamente elettrico inserendo la Macan GTS, un modello dal carattere particolarmente sportivo e ... Scrive motorinolimits.com
Nuova Porsche Macan GTS elettrica, 571 CV per il SUV con l'anima sportiva. Dettagli e prezzo - Nella gamma del SUV elettrico Porsche arriva la versione GTS con doppio motore, trazione integrale e potenza di 571 CV ... hdmotori.it scrive