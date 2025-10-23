Pordenone di nuovo in piazza per la Palestina | come cambia la viabilità

Pordenonetoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si terrà venerdì 24 ottobre un nuovo corteo per la Palestina. Dopo i flash mob in piazzetta Cavour e lo sciopero andato in scena il 3 ottobre in piazza XX Settembre, il comitato di Pordenone ha scelto di nuovo di farsi sentire con una fiaccolata “per commemorare i duemila bambini uccisi sotto il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

