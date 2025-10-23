Pordenone di nuovo in piazza per la Palestina | come cambia la viabilità
Si terrà venerdì 24 ottobre un nuovo corteo per la Palestina. Dopo i flash mob in piazzetta Cavour e lo sciopero andato in scena il 3 ottobre in piazza XX Settembre, il comitato di Pordenone ha scelto di nuovo di farsi sentire con una fiaccolata “per commemorare i duemila bambini uccisi sotto il. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
Contenuti che potrebbero interessarti
A TUTTO CAMPO. . LE SINTESI PRO FAGAGNA - NUOVO PORDENONE 1-1 Al Pordenone non basta il vantaggio iniziale firmato da Zorzetto, la Pro Fagagna riprende i neroverdi e conquista un punto. - facebook.com Vai su Facebook
Palestina, un altro corteo: sicurezza potenziata in città - Concluse le esperienze di Palestina legge e dell'appuntamento settimanale con i flash mob in piazzetta Cavour, è tempo della nuova serie di iniziative promosse dal ... Secondo ilgazzettino.it
Un migliaio a Pordenone per il presidio pro Pal in piazza - Circa un migliaio di persone ha dato vita questa mattina al presidio pro Pal in piazza XX settembre a Pordenone. Da ansa.it
La mobilitazione pro Palestina di nuovo in piazza - Il movimento globale per Gaza è tornato in piazza questa sera contro gli attacchi israeliani a 11 imbarcazioni della Sumud Flottilla. Come scrive rainews.it