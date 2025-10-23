Pontenuovo ultimo step Assegnati i lavori alla ditta

Lanazione.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi, 23 ottobre, ricorre un anno preciso dall’inizio formale dei lavori della messa in sicurezza del ponte del Pontenuovo e la Provincia di Pistoia, con una determinazione dirigenziale datata 17 ottobre 2025, ha assegnato i lavori della seconda fase dell’intervento, quella della riparazione strutturale della spalla del ponte. Il lavoro è stato aggiudicato alla Società Rosi Leopoldo Spa, con sede ad Agliana, per un importo totale di 145mila832,16 euro al netto dell’Iva, di cui 127mila 789,47 euro per lavori e 18mila e 42,69 euro per la sicurezza. Si è seguita la procedura dell’affidamento diretto sul portale Start della Regione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

pontenuovo ultimo step assegnati i lavori alla ditta

© Lanazione.it - Pontenuovo ultimo step. Assegnati i lavori alla ditta

News recenti che potrebbero piacerti

pontenuovo ultimo step assegnatiPontenuovo ultimo step. Assegnati i lavori alla ditta - Eseguirà la seconda fase: la riparazione strutturale della spalla del ponte. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Pontenuovo Ultimo Step Assegnati