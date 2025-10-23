Pontedera Menichini striglia la squadra
Una bella strigliata alla squadra. Ecco cosa ha fatto ieri mattina Leonardo Menichini quando ha radunato i suoi giocatori prima di iniziare l'allenamento. Al tecnico del Pontedera non è andata giù l'inguardabile prestazione fornita lunedì sera nella sconfitta con la Vis Pesaro e così ha dato una scossa alla squadra in vista della partita di sabato in casa della Juventus Next Gen. Che proprio ieri sul terreno del Moccagatta di Alessandria, dove si svolgerà anche l'incontro di dopodomani, ha ceduto 1-0 al Campobasso al 96', nel recupero della gara rinviata per la presenza di calciatori bianconeri nelle nazionali.
