Ponte Tanagro quattro anni di attesa e troppe incertezze Il Codacons Cilento chiede trasparenza e responsabilità

Il Codacons Cilento, attraverso il presidente Avv. Bartolomeo Lanzara, interviene sulla vicenda del Ponte Tanagro, infrastruttura strategica del Vallo di Diano chiusa al traffico da oltre quattro anni e ancora lontana dalla riapertura

