Ponte sullo Stretto Sunia su rilievi Corte dei Conti | Chiediamo al governo di ritirare la delibera Cipess

Il Sunia-Cgil Calabria, della Sicilia e di Messina, insieme al proprio ufficio legali di Reggio Calabria, ha analizzato con attenzione tutta la serie di importanti rilievi e osservazioni che la Corte dei Conti ha proposto nei confronti della delibera con cui il Cipess aveva definitivamente. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

