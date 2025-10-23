Ponte di Borgo Santa Maria l' Astral conferma | riapertura a fine ottobre

Ora è confermato: il ponte di Borgo Santa Maria riaprirà a fine mese con specifica ordinanza dell’Astral, dopo oltre due mesi di chiusura, dovuti all’incendio che colpì la struttura a metà agosto.In base a quanto fa sapere il Comune di Latina, la notizia è stata comunicata dall’amministratore. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

