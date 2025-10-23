Ponte da demolire e ricostruire come cambia la viabilità nella zona di via Pelosa

Proseguono sul territorio comunale di Ferrara gli interventi, a cura dell'Amministrazione comunale, per la manutenzione dei ponti e dei viadotti maggiormente deteriorati, con l'obiettivo di migliorarne la fruibilità e il decoro, oltre che di garantire condizioni di sicurezza ottimali per la. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

