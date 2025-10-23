Pomezia quattro rapine a farmacie | arrestato il presunto autore

Pomezia – Dopo settimane di indagini, i Carabinieri hanno chiuso il cerchio su una serie di rapine che avevano terrorizzato i titolari di diverse farmacie tra Pomezia e Ardea. Il presunto autore, un uomo di 47 anni già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato nella giornata di ieri. L’uomo agiva sempre con lo stesso modus operandi: volto coperto, coltello in pugno e minaccia di morte ai farmacisti. Le immagini delle telecamere di videosorveglianza hanno permesso di identificarlo e assicurarlo alla giustizia. Tag:. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Pomezia, quattro rapine a farmacie: arrestato il presunto autore

