Pomezia era l’incubo delle farmacie comunali | arrestato rapinatore seriale

Pomezia, 23 ottobre 2025 – I carabinieri della Compagnia di Pomezia, a seguito di a ttività di indagine tecnica investigativa, hanno eseguito un'ordinanza applicativa della misura cautelare in carcere nei confronti di un 47enne italiano gravemente indiziato d el reato di rapina. Nello specifico, d al mese di gennaio al mese di maggio 2025, i carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia carabinieri di Pomezia hanno condotto un'attività d'indagine riguardante gli episodi di 4 rapine perpetrate presso le farmacie comunali nel territorio del comune di Pomezia. Dall'immediata attività d'indagine si riscontrava un modus operandi comune da parte del rapinator e, infatti, travisato e mediante l'utilizzo di armi bianche quali (coltelli, accetta e forbici), sempre in orario diurno, entrava all'interno delle farmacie, avvicinandosi alle casse e, con minacce nei confronti dei dipendenti si faceva c onsegnare il denaro custodito all'interno delle casse.