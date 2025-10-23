Polo chimico il Pd sostiene il percorso avviato dalla Regione | Costruire un progetto condiviso
Il Partito Democratico di Ferrara sostiene l’avvio del percorso, da parte del vicepresidente della Regione Emilia Romagna, Vincenzo Colla, per il confronto con l’amministrazione comunale di Ferrara sul rilancio del Polo industriale e tecnologico della città. “In assenza di soluzioni concrete sul. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Gian Luca Fè, Femca Cisl: «Le aziende sono legate a doppio filo e, come diciamo da tempo, il futuro di Venator Italia ha ripercussioni su tutto il Polo chimico» - #IlGiunco - facebook.com Vai su Facebook
Crisi ambientale a #Gabès in #Tunisia: cittadini e ambientalisti denunciano le intossicazioni causate dal polo chimico del Groupe chimique tunisien. - X Vai su X
Polo chimico, patto Comune-Regione. Strategia condivisa per l’impianto: "Sfruttiamo i vantaggi della Zls" - Incontro tra il sindaco Alan Fabbri e il vicepresidente Vincenzo Colla sul futuro della realtà industriale "Puntiamo a un percorso che consenta di valorizzare le imprese e di attrarre nuovi investimen ... Riporta msn.com