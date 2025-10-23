Polmonite batterica | Orsolini è in lacrime dopo la diagnosi | Salterà un sacco di partite

Polmonite batterica”: Orsolini è in lacrime dopo la diagnosi Salterà un sacco di partite"> Il calciatore del Bologna è distrutto dal dolore. Una diagnosi pesantissima che mai nessuno si sarebbe potuto aspettare. Un fulmine a ciel sereno, una notizia che va ben oltre il calcio giocato e tocca la sfera più intima e umana. La diagnosi è di quelle che spaventano: polmonite batterica. Una tegola pesantissima che ha scosso profondamente Riccardo Orsolini, descritto come “in lacrime” dopo aver appreso la notizia. Un momento di grande sconforto per l’attaccante. Le conseguenze immediate si riflettono inevitabilmente sul campo. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

