Polity Design a Caserta la scuola che forma la nuova classe dirigente del Mezzogiorno

Tempo di lettura: 3 minuti Parte sabato 25 ottobre la quinta edizione di Polity Design, la scuola del disegno delle relazioni con sede a Caserta, pensata per promuovere una nuova generazione di dirigenti a partire dal Mezzogiorno. La giornata inaugurale si aprirà con la lezione intitolata "Le relazioni pericolose: Gaza e Tel Aviv, Kiev e Mosca", affidata a Cinzia Battista, analista geopolitica del quotidiano Il Mattino, che analizzerà i nessi tra i conflitti in Medio Oriente e in Europa orientale per leggere lo stato di trasformazione internazionale in cui si trova il mondo contemporaneo. Un percorso formativo riconosciuto e aperto al territorio.

