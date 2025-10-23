Polity Design a Caserta la scuola che forma la nuova classe dirigente del Mezzogiorno

Anteprima24.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Tempo di lettura: 3 minuti Parte sabato 25 ottobre la quinta edizione di Polity Design, la scuola del disegno delle relazioni con sede a Caserta, pensata per promuovere una nuova generazione di dirigenti a partire dal Mezzogiorno. La giornata inaugurale si aprirà con la lezione intitolata “Le relazioni pericolose: Gaza e Tel Aviv, Kiev e Mosca”, affidata a Cinzia Battista, analista geopolitica del quotidiano Il Mattino, che analizzerà i nessi tra i conflitti in Medio Oriente e in Europa orientale per leggere lo stato di trasformazione internazionale in cui si trova il mondo contemporaneo. Un percorso formativo riconosciuto e aperto al territorio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

polity design a caserta la scuola che forma la nuova classe dirigente del mezzogiorno

© Anteprima24.it - Polity Design, a Caserta la scuola che forma la nuova classe dirigente del Mezzogiorno

Scopri altri approfondimenti

polity design caserta scuolaPolity Design, sabato 26 ottobre al via la quinta edizione della scuola di formazione politica a Caserta - Scopri tutti i dettagli riguardo Polity Design, sabato 26 ottobre al via la quinta edizione della scuola di formazione politica a Caserta . casertaweb.com scrive

Ruffini, 'nessuna etichetta politica, io invitato a Milano' - Si presenta allontanando da sé ogni etichetta o classificazione politica, Ernesto Maria Ruffini, oggi a Caserta per la prima lezione del nuovo anno di Polity Design, la Scuola di Classe dirigente ... Lo riporta ansa.it

Scuola: mons. Lagnese (Capua e Caserta), “sia ‘casa di pace’, dove si coltiva il dialogo, pratica la giustizia e si custodisce il perdono” - “La scuola è il luogo in cui si apprende il sapere, si acquisisce un’esperienza di vita e soprattutto si coltiva la virtù della sapienza; luogo privilegiato dove si fa esperienza del vivere insieme, ... Si legge su agensir.it

Cerca Video su questo argomento: Polity Design Caserta Scuola