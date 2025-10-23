Polistena a segno con il gratta e vinci Ultra Numerissimi | colpo fortunato da 30 mila euro

Reggiotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La dea bendata continua a dispensare sorrisi sul territorio metropolitano di Reggio Calabria. Nell’ultima settimana, riporta Agipronews, a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, con il Gratta e VinciUltra Numerissimi” è stato centrato un colpo da 30 mila euro presso la tabaccheria Panaia. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

