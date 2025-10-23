Firenze, 23 ottobre 2025 - Si intitola 'Polistampa. Storia di una casa editrice fiorentina' (Pagliai, pp. 168, 25 euro) il libro di Arianna Amatruda, germanista docente all'Università di Genova, che ripercorre i 60 anni di attività di Polistampa. Il volume riavvolge il nastro al 1965, quando il fondatore Mauro Pagliai dà origine all'azienda nel cuore dell'Oltrarno fiorentino, aprendo una piccola tipografia. Anno dopo anno il catalogo aumenta di numero e di pregio, si spiega in una nota, e così la tipografia diventa anche casa editrice, trasformandosi in luogo d'incontro e discussione per gli intellettuali e gli artisti toscani. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Polistampa celebra i suoi 60 anni con un libro