Polemica Sinner | l’italiano non ci sta dura risposta alle critiche

La decisione di Jannik Sinner di non prendere parte alla Coppa Davis continua a far discutere. L’attuale numero due del mondo ha deciso di non prendere parte alle Final 8 di Bologna, spiegandone i motivi ai microfoni di ‘Sky Sport’: “L’importante è partire bene nel 2026 con l’Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia. È stata una scelta difficile, ma il fatto di aver già vinto due volte la Coppa Davis ha avuto un suo peso”. Sinner risponde agli attacchi: “Accetto tutte le critiche”. Dopo la vittoria all’Atp 500 di Vienna contro Daniel Altmaier, Jannik Sinner è tornato a parlare della decisione di non prendere parte alla Coppa Davis in programma a novembre a Bologna. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Polemica Sinner: l’italiano non ci sta, dura risposta alle critiche

