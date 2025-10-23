Pokémon Gioca e Scambia e Leggende Pokémon Z-A fanno tappa a Pompei

L’evento Pokémon Gioca e Scambia nel centro commerciale “La Cartiera” di Pompei per scambiare carte, affrontare lotte del GCC, ricevere articoli e incontrare Pikachu in persona. Un 2025 straordinario è in corso per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Fino a novembre, infatti, è in programma l’evento Pokémon Gioca e Scambia, l’iniziativa di The . 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - Pokémon Gioca e Scambia e Leggende Pokémon, Z-A fanno tappa a Pompei

Altre letture consigliate

Dal 17 al 19 ottobre 2025, il Centro di Arese si trasforma nel punto di ritrovo per tutti i fan di Pokémon! Durante l’evento Pokémon Gioca e Scambia, grandi e piccoli Allenatori potranno imparare a giocare al Gioco di Carte Collezionabili Pokémon, provare il vid - facebook.com Vai su Facebook

Divertiti a scambiare e giocare con il GCC Pokémon, prova Leggende Pokémon: Z-A - Nintendo Switch 2 Edition e incontra Pikachu. - X Vai su X

Pokémon Gioca e Scambia e Leggende Pokémon: Z-A fanno tappa a Pompei! - Un 2025 straordinario è in corso per gli appassionati di Pokémon di tutta Italia! Da napolivillage.com

Leggende Pokémon: Z-A, 5 consigli per cominciare - Siete arrivati a Luminopoli e avete cominciato la vostra avventura nel nuovo gioco di Game Freak: ecco cinque consigli per scalare la vetta della Royale Z- Si legge su msn.com

Leggende Pokémon: Z-A, lo abbiamo giocato a Luminopoli sulla Torre Prisma! - Se il marchio, come numeri, popolarità e diffusione non sembra conoscere crisi, con serie TV, carte, app e merchandise che sono presenti in ogni angolo ... Come scrive multiplayer.it