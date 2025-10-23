Poesia e racconti in dialetto ecco i vincitori del premio Faustini | l’8 novembre la cerimonia

Poesia e racconti in dialetto, ecco i vincitori della 47esima edizione del premio nazionale dialettale Valente Faustini, realizzato con il sostegno della Banca di Piacenza - che lo supporta fin dalla prima edizione - e della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Vincitori 47a edizione Sezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

