Poesia e racconti in dialetto ecco i vincitori del premio Faustini | l’8 novembre la cerimonia
Poesia e racconti in dialetto, ecco i vincitori della 47esima edizione del premio nazionale dialettale Valente Faustini, realizzato con il sostegno della Banca di Piacenza - che lo supporta fin dalla prima edizione - e della Fondazione di Piacenza e Vigevano. Vincitori 47a edizione Sezione. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
Leggi anche questi approfondimenti
? Scadenza 30/11/2025 Concorso Internazionale di Poesia Universum Basilicata: premio letterario per poesie, silloge, racconti (opere edite e inedite) con premi in pubblicazione http://www.concorsi-letterari.it/concorso-letterario.asp?id=675 #concorsil - facebook.com Vai su Facebook
Poesia dialettale, tutti i vincitori della 47esima edizione de premio “Valente Faustini” - Si è riunita presso la sede della Famiglia Piasinteina la giuria del Premio di poesia dialettale Valente Faustini per valutare le poesie e i racconti ... Segnala piacenzasera.it
Premiati i vincitori del terzo concorso di poesia in dialetto dedicato a Marino Monti - Il primo premio per la sezione dedicata ai libri editi di poesia è andato a Antonia Anna Nardini di Ravenna per la pubblicazione "Me a so rumagnôla" (Io sono romagnola) ... Riporta forlitoday.it
Poesie e racconti in lingua veneta: domenica i vincitori - 30 a Campagna Lupia c'è la cerimonia di premiazione del concorso letterario. Scrive veneziatoday.it