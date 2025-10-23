Più treni e niente svincolo del Trippi | Un disastro per la SS 38 e la viabilità di Sondrio
Anche Azione Sondrio condivide le perplessità espresse da Sondrio Democratica sui Trippi e in particolare sulla criticità legata al potenziamento della linea ferroviaria durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che avrà, come conseguenza la chiusura del passaggio a livello e dunque un traffico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dal pomeriggio i treni da Tirano/Sondrio potranno proseguire fino a MANDELLO DEL LARIO. Sul fronte stradale, invece, la circolazione all’altezza dello svincolo di Pradello, nel territorio di Abbadia Lariana, resta limitata a una sola corsia in direzione nord. - facebook.com Vai su Facebook
#NEWS - Assaltato il pullman dei tifosi del #Pistoia #basket, muore un autista. Lanciati sassi e mattoni contro il mezzo, l'uomo colpito e ucciso. E' accaduto questa sera, lungo la superstrada #Rieti-#Terni, all'altezza dello svincolo di Contigliano, dopo che alcun - X Vai su X