Più treni e niente svincolo del Trippi | Un disastro per la SS 38 e la viabilità di Sondrio

Sondriotoday.it | 23 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Anche Azione Sondrio condivide le perplessità espresse da Sondrio Democratica sui Trippi e in particolare sulla criticità legata al potenziamento della linea ferroviaria durante le Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 che avrà, come conseguenza la chiusura del passaggio a livello e dunque un traffico. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: Pi249 Treni Svincolo Trippi