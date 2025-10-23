Più sanzioni meno asset Sui beni di Mosca flop in vista del Consiglio

La verità, nient’altro che la verità, è che servirebbe un miracolo. Per far uscire dal cilindro del Consiglio europeo di oggi e domani un accordo, anche solo abbozzato, sullo smobilizzo dei 200 miliardi di asset russi che si annidano nella finanziaria belga Euroclear, occorrerebbe una sorta di incantesimo. Difficile che accada. La prospettiva, ragionevole, ai limiti della certezza, è che alla fine quel prestito di riparazione da 140 miliardi destinato all’Ucraina e garantito dalle stesse riserve della Banca centrale russa, alla fine rimanga ancora sulla carta. Per carità, qualche miliardo nelle casse di Kyiv ci finirà sicuramente, per la verità ad oggi Bruxelles ha girato al Paese invaso dalla Russia una novantina di miliardi per aiuti umanitari e logistici. 🔗 Leggi su Formiche.net

