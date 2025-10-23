Più parcheggi una nuova strada e percorsi ciclo-pedonali | la zona della stazione verso la rivoluzione
Dopo l’approvazione del Piano urbanistico attuativo da parte della giunta a fine 2023, gli uffici comunali hanno rilasciato il permesso di costruire per l’urbanizzazione in zona stazione che porterà alla città dotazioni pubbliche per oltre due milioni di euro, realizzando nell’area interessata. 🔗 Leggi su Riminitoday.it
