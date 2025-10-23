Più facile per il fisco pignorare i crediti di chi ha una cartella esattoriale | la norma in manovra che punta ad aumentare la riscossione

Nella manovra 2026, che apre la strada alla quinta rottamazione delle cartelle esattoriali a favore di chi non ha versato il dovuto, entra anche un mini pacchetto di misure che dovrebbero limitare l’ evasione fiscale e rendere più efficace l’ oggi debolissima attività di recupero dei crediti fiscali. Il governo Meloni si è ben guardato dal recepire la più “pesante” tra le proposte della commissione incaricata di analizzare il magazzino fiscale, cioè la possibilità per l’ Agenzia delle Entrate-Riscossione di utilizzare tutti i dati dell’anagrafe dei rapporti finanziari e sapere quanti soldi ci sono in un dato momento sul conto corrente di chi ha pendenze col fisco. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

