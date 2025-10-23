Piste ciclabili e lavori in città Del Rosso | Serve trasparenza

Casertanews.it | 23 ott 2025

“Occorre una comunicazione trasparente e puntuale sull’utilizzo delle piste ciclabili e sullo stato dei lavori che stanno interessando la città di Caserta”. È quanto chiede Maurizio Del Rosso, coordinatore cittadino della Lega Caserta, che ha presentato ai Commissari prefettizi una richiesta. 🔗 Leggi su Casertanews.it

